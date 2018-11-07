Эксперт назвал "единственную хорошую новость" для России по поводу выборов в США

Ближайшие выборы состоятся в 2020 году, и тема российского вмешательства будет уходить на задний план.

Единственная хорошая новость для России по поводу выборов в США — это то, что они уже прошли, а значит, тема с якобы вмешательством РФ в американский политический процесс сойдёт на нет. Такое мнение Лайфу высказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

— Очевидно, тема российского вмешательства будет постепенно уходить на задний план, то есть вплоть до выборов 2020 года, наверное, она будет утрачивать свою актуальность, и это для нас, конечно, плюс, — сказал он.

В то же время тот факт, что демократы взяли контроль над палатой представителей, может создать дополнительные сложности для Трампа и, как следствие, для российско-американских отношений, считает эксперт. И несмотря на то что сенат играет "более сильную роль", палата представителей может инициировать законопроекты, касающиеся новых санкций в отношении России.

— Это станет очередным фронтом борьбы против Трампа, поэтому я не думаю, что такой результат выборов будет иметь какие-то принципиальные последствия для отношений наших стран, но тем не менее возникновения дополнительных сложностей исключить нельзя, — заключил эксперт.

Напомним, 6 ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс. Демократы впервые за восемь лет получат большинство в палате представителей. Республиканцы сохранили большинство в сенате. Как писал Лайф, политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что выборы были своеобразной проверкой Трампа, которая завершилась условным успехом.