Васильева заявила о недостаточном оснащении медицинских кабинетов в школах

Министр подчеркнула, что "тревожные кнопки" в учебных заведениях должны были быть установлены "ещё вчера".

Почти в 40% российских школ нет медицинских кабинетов, сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева во время выступления на правительственном часе в Госдуме.

— Число организаций, имеющих медицинский кабинет или пункт в собственности или на условиях договора пользования, на сегодняшний день — 26 612, или 62,8% от числа общеобразовательных организаций, — сказала Васильева.

Помимо того, министр подчеркнула, что около 20% образовательных организаций оборудованы кнопкой тревожной сигнализации. По её словам, в тех школах, где кнопок ещё нет, они должны были быть установлены "ещё вчера".

Ранее глава Министерства просвещения поддержала идею запрета на смартфоны в школах.