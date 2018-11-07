Не альянс, а поглощение. Эксперт оценил, чем грозит ИГИЛ слияние с "Аль-Каидой"

При этом политолог Григорий Лукьянов отметил, что перспективы объединения двух террористических группировок наметились давно, и заодно объяснил почему.

Идейные расхождения и личностные конфликты между главарями ИГИЛ* и "Аль-Каиды"* делают невозможным создание "альянса равных" путём слияния этих двух террористических группировок. Так Лайфу прокомментировал прогноз о возможном объединении организаций Григорий Лукьянов, старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ.

— Говорить об альянсе равных здесь невозможно, поскольку те самые идейные расхождения, личностные конфликты между лидерами группировок делают такой альянс контрпродуктивным для обеих сторон. Он приведёт к потере лица что лидеров ИГИЛ, что лидеров "Аль-Каиды". Поэтому мы скорее имеем дело с последовательным и безальтернативным поглощением структур ИГИЛ "Аль-Каидой", — считает Лукьянов.

При этом, по словам эксперта, перспективы воссоединения ИГИЛ и "Аль-Каиды" наметились достаточно давно. Это связано с тем, что значительная часть боевиков ИГИЛ не иракско-сирийского происхождения являются выходцами или бывшими сторонниками "Аль-Каиды". В связи с этим, как отметил Лукьянов, их "отступление" туда, где их путь и начался, то есть в "Аль-Каиду", стало ожидаемым после военного и политического разгрома в Сирии и Ираке.

Вместе с тем политолог указал и на разногласия между двумя террористическими группировками в идеологическом отношении.

— На протяжении всех пяти лет идеологи "Аль-Каиды" и её сторонники осуждали ИГИЛ за излишний экстремизм и крайнюю несвоевременность их заявления о создании Халифата в Сирии и Ираке. Всячески подвергалась критике любовь ИГИЛ к показательному насилию и нежеланию принимать альтернативные взгляды, нежеланию принимать взгляды авторитетных лидеров "Аль-Каиды", — пояснил преподаватель.

По его словам, видя приближение разгрома ИГИЛ, "Аль-Каида" усилила пропагандистское давление на сторонников группировки, чтобы переманить часть полевых командиров и отдельных членов на свою сторону. Им предлагали цивилизованный выход из Сирии и Ирака и дальнейшее их перемещение в зоны других вооружённых конфликтов — в Йемен и Ливию. Как заметил Лукьянов, здесь позиции "Аль-Каиды" достаточно крепки благодаря связи с местными криминальными сообществами и картелями контрабандистов.

— В этих условиях боевики ИГИЛ, не имея ни желания, ни возможности легализоваться, сдаться, найдут пристанище и поддержку со стороны "Аль-Каиды" в этих регионах, которые смогут использовать их военный боевой потенциал в своих интересах, в своих целях. Насколько им удастся удержать контроль над этими группировками и собственно над этими боевиками, вопрос открытый, зависит от конкретного случая, конкретной территории, — считает он.

Также, по мнению политолога, есть регионы, где ИГИЛ сможет сохранить свою автономию. Речь может идти об Афганистане, где главарям группировки удалось воспользоваться внутренними конфликтами в экстремистском лагере и нащупать нишу, в которой им в настоящий момент достаточно комфортно существовать и развиваться. Лукьянов добавил, что существующий в этой стране конфликт, наличие мощного фактора в виде наркоэкономики и отсутствие крепкого, сильного государства при наличии иностранной военной интервенции в лице войск США — крайне благоприятные условия для сохранения и продолжения деятельности ИГИЛ.

Ранее об угрозе слияния террористических группировок ИГИЛ и "Аль-Каида" предупредил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

*Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.