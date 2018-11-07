Украинский премьер "укрощает" строптивых министров в тайном бункере

Таким образом Владимир Гройсман "мотивирует" членов кабмина голосовать за спущенный сверху законопроект.

В подвале украинского кабмина оборудован специальный бункер, в котором премьер Владимир Гройсман беседует с министрами, отказывающимися поддерживать президентские инициативы. О такой любопытной практике изданию "Украинская правда" поведал член правительства Незалежной на условиях анонимности.

По его словам, министры получают распоряжение поддержать тот или иной вопрос непосредственно перед заседанием правительства. Тех, кто сопротивляется или высказывает какие-то сомнения на этот счёт, приглашают на беседу в подвал. Как правило, приглашение принимается с первого раза.

— Могут пригласить министра и сказать, что вот, друг, мы, а вот — наше решение. Оно может тебе не нравиться, но ты его примешь, — поведал собеседник издания.

Ранее Лайф рассказывал, как Гройсману пришлось оправдываться за хорошо работающее отопление в его кабинете. На горячие батареи у рабочего места чиновника указал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

— У меня только один вопрос к вам. Я 15 минут стою, и мне уже жарко в вашем кабинете. У вас батареи топят? — спрашивает Ляшко.

— Это моё сердце греет, — ответил ему Гройсман.