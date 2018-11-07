Путин считает правильной идею установить памятник воинам, павшим подо Ржевом

Президент России Владимир Путин считает правильной идею установить памятник советским воинам, павшим подо Ржевом. Об этом он сказал в ходе встречи с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Битва подо Ржевом — одна из самых страшных в истории, отметил глава Минкультуры.
— Мы несколько лет каждый год силами Министерства обороны и военно-исторического общества проводим там поисковые экспедиции, до 500 солдат каждый год мы достаём из-под земли, опознаём, перезахораниваем, то есть это число растёт ежегодно, — рассказал Мединский, отметив, что из 50-тысячного населения Ржева к концу сражения осталось всего 248 человек.
Глава государства поддержал инициативу создать мемориал-памятник.
— Очень правильное, хорошее и своевременное решение, — отметил российский лидер.
По словам Мединского, камень в основание монумента готовы заложить уже на следующей неделе.
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