Путин считает правильной идею установить памятник воинам, павшим подо Ржевом

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Путин считает правильной идею установить памятник воинам, павшим подо Ржевом

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Владимир Путин и Владимир Мединский. Фото: ©Пресс-служба Кремля

Битва подо Ржевом — одна из самых страшных в истории, отметил глава Минкультуры.

Президент России Владимир Путин считает правильной идею установить памятник советским воинам, павшим подо Ржевом. Об этом он сказал в ходе встречи с министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Битва подо Ржевом — одна из самых страшных в истории, отметил глава Минкультуры.

— Мы несколько лет каждый год силами Министерства обороны и военно-исторического общества проводим там поисковые экспедиции, до 500 солдат каждый год мы достаём из-под земли, опознаём, перезахораниваем, то есть это число растёт ежегодно, — рассказал Мединский, отметив, что из 50-тысячного населения Ржева к концу сражения осталось всего 248 человек.

<p>Фото: ©Российское военно-историческое общество</p>

Глава государства поддержал инициативу создать мемориал-памятник.

— Очень правильное, хорошее и своевременное решение, — отметил российский лидер.

По словам Мединского, камень в основание монумента готовы заложить уже на следующей неделе.

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