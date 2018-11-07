В Дюнкерке задержана женщина, угрожавшая взорвать больницу

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В Дюнкерке задержана женщина, угрожавшая взорвать больницу

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Фото: lavoixdunord.fr

Пациентку привезли на машине скорой помощи, и она заявила медикам, что у неё есть бомба.

Во Франции полиция задержала женщину, которая грозилась взорвать бомбу в больнице города Дюнкерка. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление властей.

Как отмечается, женщину в больницу привезла скорая, и уже там она заявила о намерении уничтожить учреждение при помощи устройства, которое якобы было у неё с собой.

Врачи сразу позвонили в полицию. Из больницы всех эвакуировали, здание оцепили. Его обследовали кинологи. О том, была ли бомба у пациентки, пока не сообщается. Ведётся расследование.

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