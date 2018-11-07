Российские сенаторы получили приглашение от американских коллег посетить США

Отмечается, что поездка и переговоры могут состояться после того, как в Соединённых Штатах пройдут выборы.

Американские сенаторы пригласили российских коллег посетить США с целью переговоров. Об этом заявила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передаёт РИА "Новости".

— Мы имеем приглашение для группы сенаторов посетить США. Я думаю, это может состояться после выборов. Посмотрим, подтвердится ли это предложение, — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что российские парламентарии готовы к переговорам и им "есть о чём говорить, есть что предложить".

Ранее Матвиенко выразила соболезнования родным жертв бойни в синагоге в Питтсбурге.