Уже в проработке. Ушаков рассказал о встрече Путина и Трампа в Аргентине

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Уже в проработке. Ушаков рассказал о встрече Путина и Трампа в Аргентине

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Фото: pixabay.com

В Кремле заявили, что встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на полях саммита G20 в Аргентине уже находится в проработке. Об этом журналистам сказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

— Мы согласовываем с американской стороной время и дату, — сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, добавив, что это будет не просто встреча один на один, а переговоры с участием делегаций.

Однако он добавил, что в Париже у лидеров двух стран будет "крайне краткий контакт". Обстоятельная встреча ожидается именно на саммите "Большой двадцатки".

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