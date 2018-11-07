Уже в проработке. Ушаков рассказал о встрече Путина и Трампа в Аргентине

В Кремле заявили, что встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на полях саммита G20 в Аргентине уже находится в проработке. Об этом журналистам сказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

— Мы согласовываем с американской стороной время и дату, — сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, добавив, что это будет не просто встреча один на один, а переговоры с участием делегаций.

Однако он добавил, что в Париже у лидеров двух стран будет "крайне краткий контакт". Обстоятельная встреча ожидается именно на саммите "Большой двадцатки".