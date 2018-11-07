В Воронеже врачи по ошибке ампутировали пенсионерке не ту ногу

Близкие 89-летней пенсионерки пожаловались на врачей, которые по ошибке ампутировали ей не ту ногу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.
По словам родственников, женщина попала в больницу с гангреной ноги. Ей назначили ампутацию и провели операцию 4 ноября.
— После завершения операции сын обнаружил, что в результате хирургического вмешательства женщине ошибочно ампутировали не правую, а левую конечность до середины бедра, — говорится в сообщении.
Это уже не первый подобный случай в Воронеже. В сентябре стало известно, что врачи Петропавловской районной больницы ампутировали ноги 94-летней участнице Великой Отечественной войны.
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