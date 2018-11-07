В Воронеже врачи по ошибке ампутировали пенсионерке не ту ногу

Это с ужасом после операции обнаружил сын больной. Медики теперь объясняются со следователями.

Близкие 89-летней пенсионерки пожаловались на врачей, которые по ошибке ампутировали ей не ту ногу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

По словам родственников, женщина попала в больницу с гангреной ноги. Ей назначили ампутацию и провели операцию 4 ноября.

— После завершения операции сын обнаружил, что в результате хирургического вмешательства женщине ошибочно ампутировали не правую, а левую конечность до середины бедра, — говорится в сообщении.

Это уже не первый подобный случай в Воронеже. В сентябре стало известно, что врачи Петропавловской районной больницы ампутировали ноги 94-летней участнице Великой Отечественной войны.