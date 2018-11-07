Очевидцы сообщают о беспорядках в Херсоне, где хоронят активистку Гандзюк

Люди с дымовыми шашками атаковали областной отдел полиции и дом одного из подозреваемых, требуя справедливого расследования этого преступления.

В украинском Херсоне, где сегодня весь город прощается с гражданской активисткой Екатериной Гандзюк, начались беспорядки. Об этом сообщают журналисты, работающие на месте событий. Девушке плеснули в лицо кислотой в конце июля. Несколько месяцев она провела в больнице, но 4 ноября скончалась.

На данный момент в городе насчитывается несколько горячих точек. В первую очередь, это Херсонский дворец искусств, где проходит церемония прощания с Гандзюк. Некоторых чиновников, в том числе главу Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева, не пустили к гробу друзья Екатерины. Они силой перекрыли проход ему и его охране в знак протеста против того, что заказчики убийства остаются неизвестными.

Кроме того, возле здания Главного управления Национальной полиции в Херсонской области устроили пикет с использованием дымовых шашек и плакатов с лозунгами "Убийц на нары". Люди требуют оперативного и справедливого расследования нападения на активистку.

Вместе с тем дымовыми шашками атаковали дом помощника депутата Верховной рады Игоря Павловского, который фигурирует в деле о покушении. Нападавшие написали на заборе: "Павловский — убийца". На месте работает полиция.

Отметим, гибель Екатерины Гандзюк получила широкий общественный резонанс. Активисты и правозащитники организовали кампанию в соцсетях и СМИ, требуя отставки генпрокурора Луценко и главы МВД Арсена Авакова. По статистике, не менее ста таких нападений на гражданских активистов, которые произошли на Украине с 2014 года, не расследуются эффективно.