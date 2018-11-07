Адвокат Цеповяза назвал фейком снимки, где член банды Цапков ест крабов в тюрьме

Эльбрус Муртазов настаивает на том, что его клиент содержится "в тех же условиях, что и другие осуждённые".

Адвокат члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза, осуждённого на 20 лет тюрьмы, назвал фейковыми фотографии, на которых запечатлено, как его клиент ест крабов, шашлыки и красную икру в колонии строгого режима.

— Инцидента такого не было в колонии, это фейковые фотографии, просто смонтированы, — приводит ТАСС слова Эльбруса Муртазова.

Юрист также заявил, что у Цеповяза нет мобильного телефона, как ранее писали СМИ. Муртазов настаивает на том, что его клиент содержится "в тех же условиях, что и другие осуждённые".

Как ранее писал Лайф, в СКР заявили, что намерены жёстко оценить действия сотрудников колонии из-за "тюремного пира" Цеповяза.