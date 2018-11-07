Коммунарскую линию метро в Москве построят через пять лет

Она включает 10 станций метро с общей протяжённостью 22 километра и будет возводиться двумя участками.

Коммунарскую линию метро в Москве планируется построить к 2023 году. Её общая протяжённость составит 22 километра. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

— Она будет возводиться двумя участками: от станции "Севастопольский проспект" до станции "Улица Новаторов" и от станции "Улица Новаторов" до станции "Столбово", — говорится в сообщении пресс-службы.

Так, станция "Севастопольский проспект" станет пересадочной со станцией "Крымская" МЦК, а "Столбово" — с одноимённой станцией Сокольнической линии.

Всего на этой линии будет десять станций, от "Столбово" и "Коммунарки" до "Академической" и "Севастопольского проспекта".

Напомним, станцию "Беломорская" Московского метрополитена планируют открыть к концу года.