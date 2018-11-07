Ушаков назвал ожидаемыми итоги выборов в американский конгресс

Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает, что результаты промежуточных выборов в американский конгресс были ожидаемыми. Однако он пока не знает, как итоги скажутся на отношениях Москвы и Вашингтона.

— Очевидно, для всех результаты выборов были более-менее ожидаемыми, — сказал он журналистам. — Трудно было предсказать какой-то другой результат, учитывая американскую политическую практику: обычно в ходе промежуточных выборов палату представителей получает сторона, находящаяся в оппозиции.

6 ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс. Демократы впервые за восемь лет получат большинство в палате представителей. Республиканцы сохранили большинство в сенате. Трамп назвал выборы в конгресс "потрясающим успехом".