Ушаков рассказал, какие темы Путин планирует обсудить на сессии Совета ОДКБ

Отмечается, что глава государства намерен затронуть вопросы, касаемо ситуации в Сирии и Афганистане.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, какие темы Владимир Путин планирует обсудить на сессии Совета ОДКБ в Астане, которая состоится 8 ноября. В беседе с журналистами Ушаков отметил, что речь будет идти о ключевых вопросах обеспечения региональной безопасности.

— Подробно будет обсуждена антитеррористическая проблематика, а также ситуация в сирийском урегулировании, — отметил помощник главы государства.

Помимо того на сессии обсудят ситуацию в Афганистане и другие критические точки, добавил Ушаков.

Как писал Лайф, ранее Юрий Ушаков прокомментировал итоги выборов в конгресс США.