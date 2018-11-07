Ушаков рассказал, какие темы Путин планирует обсудить на сессии Совета ОДКБ

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, какие темы Владимир Путин планирует обсудить на сессии Совета ОДКБ в Астане, которая состоится 8 ноября. В беседе с журналистами Ушаков отметил, что речь будет идти о ключевых вопросах обеспечения региональной безопасности.
— Подробно будет обсуждена антитеррористическая проблематика, а также ситуация в сирийском урегулировании, — отметил помощник главы государства.
Помимо того на сессии обсудят ситуацию в Афганистане и другие критические точки, добавил Ушаков.
Как писал Лайф, ранее Юрий Ушаков прокомментировал итоги выборов в конгресс США.
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