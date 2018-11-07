В Японии военный грузовик протаранил жилой дом

В префектуре Аомори военный грузовик, возвращавшийся на базу Военно-воздушных сил самообороны Японии в городе Мисава, протаранил жилой дом. Как сообщает Kyodo, в результате ЧП пострадали два военнослужащих.

Жертв и пострадавших со стороны гражданского населения нет: в момент происшествия хозяев не оказалось дома. Однако ущерб военная техника им причинила значительный. Грузовик пробил огромную дыру в стене и влетел внутрь.

По данным агентства, в большегрузе находилось коммуникационное оборудование для учений. Причины произошедшего выясняют правоохранители.