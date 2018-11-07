В Японии военный грузовик протаранил жилой дом

В префектуре Аомори военный грузовик, возвращавшийся на базу Военно-воздушных сил самообороны Японии в городе Мисава, протаранил жилой дом. Как сообщает Kyodo, в результате ЧП пострадали два военнослужащих.
自衛隊車両が住宅に突っ込む 隊員2人軽傷 青森・おいらせ町— FNN.jpプライムオンライン (@FNN_News) 7 ноября 2018 г.
青森県で自衛隊の特殊車両が住宅に突っ込み、自衛官2人がけがをした。https://t.co/dWtESA1Tnu#FNN pic.twitter.com/NjuJjBZTMD
Жертв и пострадавших со стороны гражданского населения нет: в момент происшествия хозяев не оказалось дома. Однако ущерб военная техника им причинила значительный. Грузовик пробил огромную дыру в стене и влетел внутрь.
走行中の自衛隊車両が住宅に突っ込む、自衛隊員２人がけが https://t.co/eOkFgG6FIU pic.twitter.com/bfChJ5yc0J— Cubeニュース (@cube_news_site) 7 ноября 2018 г.
По данным агентства, в большегрузе находилось коммуникационное оборудование для учений. Причины произошедшего выясняют правоохранители.
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