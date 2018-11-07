На врио главы Махачкалы завели уголовное дело

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На врио главы Махачкалы завели уголовное дело

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Абусупьян Гасанов. Фото: mkala.ru

По данным следствия, Абусупьян Гасанов нанёс вред государству при поиске подрядчиков для ремонта дорог.

Федеральная служба безопасности завела уголовное дело на временно исполняющего обязанности мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы республиканского управления ФСБ.

Отмечается, что дело заведено по части 2 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

По данным следствия, Гасанов нанёс вред государству при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ.

Ранее сообщалось, что Гасанов задержан, а в его кабинете прошли обыски.

Гасанов прежде занимал пост замглавы Махачкалы, а до этого был министром транспорта Дагестана. Врио главы Махачкалы он стал после того, как 22 января был арестован мэр Муса Мусаев. За махинации с землёй последний отправился в колонию.

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