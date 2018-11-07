На Украине провалился аукцион по продаже задержанного российского судна "Норд"

Все 12 заявок, которые были поданы для участия в торгах, по неизвестной пока причине были отклонены.

На Украине провалились торги по продаже задержанного Киевом российского судна "Норд". Это связано с тем, что ни один из участников (всего было подано 12 заявок) не был допущен к аукциону, сообщает сайт OpenMarket.

Торги должны были состояться сегодня, за сейнер намеревались выручить как минимум 58 тысяч долларов, однако все 12 заявок были отклонены. Причины неизвестны.

Как уже сообщал Лайф, в марте украинская погранслужба задержала, а затем арестовала рыболовецкое судно "Норд" в Азовском море. Членов экипажа обвинили в нарушении морских границ.