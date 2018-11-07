Эксперты "Росконтроля" назвали лучшее куриное филе

Все проверенные образцы безопасны для здоровья, однако лучшим признано мясо марки "Мираторг".

Эксперты "Росконтроля" провели исследование филе цыплят-бройлеров с российских прилавков. На этот раз проверка коснулась шести брендов:

"Петелинка";

"Троекурово";

"Куриное царство";

"Первая свежесть";

"Мираторг";

"Ржевское подворье".

— Результаты скорее позитивные. Только два образца из шести попали в чёрный список, — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что в списке нет ни одного филе, опасного для здоровья.

По итогам проверки лучшим из списка было признано филе "Мираторг" (71 пункт). На втором месте — "Петелинка" (69 баллов), за которым следуют "Ржевское подворье" (63) и "Первая свежесть" (50).

Курица марок "Троекурово" и "Куриное царство" попала в чёрный список из-за того, что филе было обработано растворами, содержащими соли органических и неорганических пищевых кислот, что не соответствует маркировке (соли не указаны в составе). Мясо бренда "Куриное царство", по мнению экспертов, хранилось слишком долго или в неправильных условиях.