"Куртки Кобейна". "Би-2" и Монеточка выпустили совместный клип

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"Куртки Кобейна". "Би-2" и Монеточка выпустили совместный клип

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Участники легендарной рок-группы объединились с певицей, записали песню "Нити ДНК" и сделали к ней видео.

Участники группы "Би-2" и певица Монеточка объединились в группу "Куртки Кобейна" и выпустили совместный клип на песню "Нити ДНК".

<p>Фото: <a href="https://www.youtube.com/channel/UC8yXiBwG4BbMtKpWuV8TwKw" target="_blank">кадр YouTube</a></p>

Так, в ролике Монеточка летает по московским улицам вместе с Шурой из "Би-2". В клипе объединили реальные съёмки с графикой.

"Подтормозим, посутулимся,

Зарывшись в сизые облака.

Вдали сплетаются улицы,

Словно нити ДНК.

Сидим, касаясь предплечьями,

И немоты тёмная река.

Нескладно так переплетены

Нити наших ДНК", — гласит припев.

<p>Фото: <a href="https://www.youtube.com/channel/UC8yXiBwG4BbMtKpWuV8TwKw" target="_blank">кадр YouTube</a></p>

На канале "Би-2" в "Ютубе" ролик почти за сутки набрал чуть менее 20 тысяч просмотров. Мнения пользователей разделились. Некоторые назвали его "слишком упоротым", другие предположили, что "съёмки стоили 50 рублей". Некоторые сравнили Монеточку в клипе с Глюкозой. Были и те, кому всё очень понравилось.

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