"Куртки Кобейна". "Би-2" и Монеточка выпустили совместный клип

Участники группы "Би-2" и певица Монеточка объединились в группу "Куртки Кобейна" и выпустили совместный клип на песню "Нити ДНК".
Так, в ролике Монеточка летает по московским улицам вместе с Шурой из "Би-2". В клипе объединили реальные съёмки с графикой.
"Подтормозим, посутулимся,
Зарывшись в сизые облака.
Вдали сплетаются улицы,
Словно нити ДНК.
Сидим, касаясь предплечьями,
И немоты тёмная река.
Нескладно так переплетены
Нити наших ДНК", — гласит припев.
На канале "Би-2" в "Ютубе" ролик почти за сутки набрал чуть менее 20 тысяч просмотров. Мнения пользователей разделились. Некоторые назвали его "слишком упоротым", другие предположили, что "съёмки стоили 50 рублей". Некоторые сравнили Монеточку в клипе с Глюкозой. Были и те, кому всё очень понравилось.
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