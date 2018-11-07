"Надоело терпеть". Московский "гроза шлагбаумов" добрался до парковки ГУМа

По словам Сергея, теперь его обвиняют в хулиганстве, причинении ущерба и в том, что "он им жить не даёт спокойно".

Серийный ломатель шлагбаумов из Москвы обрушил свой гнев на новое устройство, которое преградило его автомобилю путь. В этот раз под горячую руку 44-летнего мужчины попал шлагбаум у парковки ГУМа. О причинах своих действия Сергей рассказал Лайфу.

Он заявил, что приехал в магазин купить ребёнку подарок. Однако ненавистные парковщики снова потребовали у Сергея оплатить въезд и выезд, несмотря на документы, в которых говорится, что он имеет право бесплатно ставить машину на инвалидных местах в столице. С него требовали 600 рублей. Тогда москвич сломал шлагбаум.

По словам "грозы шлагбаумов", войну ненавистным устройствам он объявил примерно два месяца назад. Сергей даже сбился со счёта относительно разрушенных шлагбаумов. По его словам, их где-то 3–5 штук.

— Мне это надоело терпеть, и я ломаю шлагбаумы, нося с собой все документы и предъявляя их работникам парковок, — пояснил он Лайфу.

По словам москвича, сейчас он находится в отделе полиции — снова даёт показания. На вопрос, в чём его обвиняют, Сергей перечисляет: "хулиганство, причинение ущерба и то, что я им жить не даю спокойно". При этом мужчина говорит, что у него сломана нога, сотрясение головного мозга. Москвич пояснил, что у него инвалидность третьей группы, но он хочет получить вторую: у него гепатит и "прозрачная перегородка мозга в голове".

Ранее Лайф писал, что 44-летний житель Москвы дважды за неделю сломал шлагбаум в одном и том же месте.