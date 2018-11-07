Передал заявление. Луценко попросил Порошенко отправить его в отставку

При этом политологи уверены, что планы генпрокурора уволиться связаны с президентской избирательной кампанией.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал лидеру Незалежной заявление об отставке. Об этом сообщила пресс-секретарь главы надзорного ведомства Лариса Сарган.

— Да, он передал заявление, — приводят её слова местные СМИ.

При этом Сарган добавила, что пока никакой реакции со стороны Порошенко не поступило.

Накануне днём Луценко объявил о готовности уйти в отставку, когда в Верховной раде заслушивали доклады о деле гражданской активистки Екатерины Гандзюк, которая скончалась 4 ноября. Политологи связывают возможную отставку Луценко с грядущей избирательной кампанией в стране.