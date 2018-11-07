Lada Vesta стала самой продаваемой в России машиной в октябре

Этот автомобиль лидирует по продажам за десять месяцев с показателем в 86,86 тысячи экземпляров.

Самой продаваемой машиной в России по итогам октября стала Lada Vesta. Как следует из данных АЕБ, продажи автомобиля выросли на 61% в годовом выражении, составив 10,67 тысячи штук.

На втором месте рейтинга — Lada Granta с показателем в 10,27 тысячи единиц (что на 25,1% больше, чем в октябре 2017 года). Представители Lada также занимают 8-ю, 12-ю и 15-ю строчки рейтинга.

Согласно статистическим данным, продажи пассажирских универсалов Largus снизились на 2,5%, до 3,67 тысяч штук, а вот продажи Lada 4x4 выросли на 12%, до 3,2 тысячи экземпляров. На 12% уменьшились продажи Lada Xray, до 2,71 тысячи штук.

Также отмечается, что с начала года по продажам лидирует Lada Vesta. За десять месяцев в России было продано 86,86 тысячи машин. Вторую строчку занимает KIA Rio (82,97 тысячи), третью — Lada Granta (80,46 тысячи).