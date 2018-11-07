Вспышка и град из обломков. Момент взрыва газа под Смоленском попал на видео

Как ранее сообщалось, в результате происшествия пострадало четыре человека, повреждено 16 квартир.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент взрыва газа в девятиэтажке в посёлке Пригорское под Смоленском. На опубликованных кадрах видна вспышка, после которой на асфальт падают фрагменты оконных рам, стёкол и кирпичи.

Как сообщает издание "Смоленск 2.0", взрыв был преднамеренным. Хозяин квартиры на шестом этаже повредил шланг, поссорившись с родственниками. В результате пострадало четыре человека, в том числе сам мужчина.

Как ранее писал Лайф, взрыв повредил 16 квартир.