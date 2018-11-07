Дрессировщика Запашного прооперируют в Германии

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в ближайшее время перенесёт сложную операцию в Германии. Как сообщил артист на своей странице в "Инстаграме", у него был диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки колена.
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И снова я на техосмотре в Германии! Русские врачи поставили мне диагноз ПОЛНЫЙ РАЗРЫВ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ КОЛЕНА! Первый раз я порвался в 2005 (гастроли в Москве и неудачное завершение трюка ПРЫЖКИ НА ЛОШАДЬ) и вот снова,но только я об этом уже не знал и смог работать несколько лет♂️ Небольшую операцию решили провести после новогодних шоу в Лужниках! А в перспективе через 10-15 лет мне придётся заменить коленный сустав на искусственный На фото Профессор Ицбики(один из лучших хирургов не только Германии,но и мира)! #эдгардзапашный #профессорицбики#немецкаямедицина #германия#профессор#хирургия#хирург#колено#надовыздоравливать #такиживем#germany #doktor #circusman#zapashnybrotherscircus #zapashny #запашный#ямашина
— Первый раз я "порвался" в 2005-м (гастроли в Москве и неудачное завершение трюка), и вот снова, но только я об этом уже не знал и смог работать несколько лет, — рассказал дрессировщик.
Операцию решили провести после новогодних шоу, но в перспективе, через 10–15 лет, Запашному придётся заменить сустав на искусственный.
Напомним, что в 2017 году Запашный уже перенёс операцию в Германии, но в тот раз на позвоночнике.
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