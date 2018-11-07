Дрессировщика Запашного прооперируют в Германии

Артист несколько лет продолжал работать с полным разрывом передней крестообразной связки колена, причём он даже не догадывался о своём диагнозе.

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в ближайшее время перенесёт сложную операцию в Германии. Как сообщил артист на своей странице в "Инстаграме", у него был диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки колена.

— Первый раз я "порвался" в 2005-м (гастроли в Москве и неудачное завершение трюка), и вот снова, но только я об этом уже не знал и смог работать несколько лет, — рассказал дрессировщик.

Операцию решили провести после новогодних шоу, но в перспективе, через 10–15 лет, Запашному придётся заменить сустав на искусственный.

Напомним, что в 2017 году Запашный уже перенёс операцию в Германии, но в тот раз на позвоночнике.