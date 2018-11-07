В ЛНР заявили, что ВСУ стянули к линии соприкосновения БМП и миномёты

В Народной милиции отметили, что украинские силовики используют миномётный расчёт для провокационных обстрелов.

Украинские силовики стянули миномёты и БМП к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

— Нами выявлено нахождение миномётного расчёта, используемого противником для провокационных обстрелов, а также БМП-1 в капонире для огневого прикрытия расчёта, — сказал Марочко.

Он подчеркнул, что Народная милиция ЛНР нередко фиксирует вооружение и боевую технику вблизи от линии соприкосновения, что нарушает Минские соглашения.

По словам Марочко, сложившаяся ситуация подтверждает нежелание украинской стороны урегулировать конфликт мирным путём.

В ДНР сегодня сообщили о размещении артиллерии силовиков на расстоянии четыре километра, что тоже нарушает соглашения.

Ранее в ЛНР заявили о появлении литовских инструкторов в районе линии соприкосновения.