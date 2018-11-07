"Отрабатывайте зарплату". Матвиенко возмущена прогулами сенаторов

Председатель верхней палаты парламента воззвала к совести подчинённых и заодно потребовала от них объяснительные.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко потребовала объяснительные от сенаторов, прогуливающих заседания верхней палаты парламента. В частности, она возмущена тем, что парламентарии регистрируются в начале пленарки, а приходят под самый конец.

— Всем, кто осчастливил нас в начале и в конце заседания, а по ходу заседания отсутствовал, [придётся написать] письменные объяснительные. Мы должны будем принимать меры, коллеги, здесь не детский сад и не школа, — заявила Матвиенко.

Она также возмущена, что ряд сенаторов на постоянной основе пропускает пленарные заседания палаты, которые проводятся два раза в месяц.

— Ну совесть должна быть в конце концов, — сказала спикер. — Вы получаете здесь заработную плату и, будьте добры, добросовестно её отрабатывайте.

Матвиенко также отмечает, что к прогульщикам относятся сенаторы, которые занимают второй ряд в зале заседаний.