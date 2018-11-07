Порошенко предложил европейцам свои уроки по обороне от "русского медведя"

По словам украинского лидера, Киев знает, когда Москва якобы снимает фальшивую маску и становится явным нескрываемым врагом.

Выступая на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что необходимо знать для успешного продвижения вперёд" президент Украины Пётр Порошенко заявил, что может преподать урок для европейских стран, как обороняться и противостоять "российской угрозе".

— За эти годы мы очень хорошо изучили повадки "русского медведя". Если вы, дорогие участники конференции, готовы обороняться, спросите нас, украинцев, как это делать, — приводит слова украинского лидера портал "112 Украина".

В качестве возможных методов, которые якобы может применять Россия, он перечислил информационные атаки, энергетический шантаж, введение ограничения торговли и т.д. Однако в подтверждение своих слов он не только не предоставил доказательств сказанного, но и сам ранее ввёл ограничительные меры в отношении России.

Как сообщал Лайф, также на конференции украинский лидер в очередной раз назвал украинскую армию сильнейшей в Европе. Но, согласно рейтингу одного из ведущих мировых новостных порталов Business Insider, ВСУ вошли лишь в десятку, заняв последнее место. В то время как лидером рейтинга была признана армия России.