В Нижнем Новгороде возбудили дело через 2 года после смерти пациентки в больнице

По данным следствия, врачи поставили женщине верный диагноз только на четвёртый день её пребывания в медучреждении.

В Нижнем Новгороде завели уголовное дело по факту смерти пациентки в городской больнице № 40. Женщина скончалась ещё два года назад. Медиков заподозрили в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

Согласно версии следствия, 10 ноября 2016 года в больницу поступила 50-летняя пациентка с диагнозом "острый пиелонефрит". Через пять дней она скончалась. Судмедэкспертиза установила, что смерть женщины наступила в результате интоксикации организма, обусловленной гнойным перитонитом.

Окончательный диагноз пациентке был установлен лишь на четвёртые сутки пребывания в лечебном учреждении, то есть имела место диагностическая ошибка. О причине, почему дело возбуждено только через два года, не сообщается.

Напомним, подобный случай произошёл ранее в Пятигорске. Там женщина умерла в больнице, когда ей делали анестезию.