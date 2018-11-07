Оператор "Северного потока — 2" намерен наращивать темпы укладки труб

Отмечается, что на дно Балтийского моря уже уложено более 200 километров газопровода.

Темпы укладки труб в рамках строительства газопровода "Северный поток — 2" будут наращиваться, а сроки стройки морской части скорректируют в связи с сезонными и погодными изменениями. Об этом рассказал технический директор компании-оператора Nord Stream 2 Сергей Сердюков.

— Мы превысили укладку в 200 км и идём дальше. Будем наращивать темпы и завершим проект, — говорится в сообщении оператора.

В компании отметили, что для завершения проекта в срок одновременно задействовано около 20 кораблей. По словам Сердюкова, ожидается прибытие большого трубоукладочного судна Pioneering Spirit компании Allseas, которое сейчас занято на строительстве "Турецкого потока".

"Северный поток — 2" строится от российского побережья до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения поставок газа в ЕС. Проект предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров до конца 2019 года.