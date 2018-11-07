Голливудский фильм "Хантер Киллер" получил прокатное удостоверение в России

Прокатчик получил отметку о принятой на хранение копии картины. Именно в этом и была проблема.

Американский фильм "Хантер Киллер" про спасение российского президента военными США получил прокатное удостоверение в России. Об этом сообщает ТАСС.

— Прокатное удостоверение получено, дата стоит — 8 ноября, — сказал агентству представитель компании-прокатчика.

По его словам, также "получена отметка о принятой на хранение копии", в чём изначально и была проблема. Сообщалось, что первая версия копии была ненадлежащего качества и не была принята в архив. А это является условием запуска фильма в прокат.

Напомним, в главных ролях в фильме снялись Гэри Олдмен и Джерард Батлер. "Хантер Киллер" — это название подводной лодки, экипаж которой пытается предотвратить третью мировую войну. Субмарина проводит операцию по спасению президента РФ после госпереворота в стране. Глава Минкульта РФ Владимир Мединский назвал этот фильм скучным и предельно глупым.

Картина не получила прокатного удостоверения на Украине, так как демонстрирует мощь Российской армии.