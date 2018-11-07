Брата экс-главы Дагестана обвинили в участии в преступном сообществе

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Брата экс-главы Дагестана обвинили в участии в преступном сообществе

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Раджаб Абдулатипов. Фото: © СКР

Следователи установили, что группировка незаконно устанавливала гражданам инвалидность и брала за это взятки.

Следственный комитет России предъявил депутату Народного собрания Дагестана, родному брату экс-главы республики Раджабу Абдулатипову обвинение в участии в преступном сообществе. Об этом сообщает пресс-служба СКР в "Твиттере".

По данным следствия, группировка специализировалась на установлении незаконных инвалидностей здоровым гражданам и получении взяток.

Ранее по данному делу были задержаны экс-глава Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану Магомед Махачев и несколько его подчинённых, а также руководитель республиканского Фонда обязательного медстрахования Магомед Сулейманов. По подозрению в причастности к уголовному делу Абдулатипов был задержан 26 сентября и арестован.

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