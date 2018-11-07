Брата экс-главы Дагестана обвинили в участии в преступном сообществе

Следственный комитет России предъявил депутату Народного собрания Дагестана, родному брату экс-главы республики Раджабу Абдулатипову обвинение в участии в преступном сообществе. Об этом сообщает пресс-служба СКР в "Твиттере".
По данным следствия, группировка специализировалась на установлении незаконных инвалидностей здоровым гражданам и получении взяток.
❗️Депутату Народного Собрания Дагестана Раджабу Абдулатипову сегодня предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, которое специализировалось на установлении незаконных инвалидностей гражданам и получении взяток.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 7 ноября 2018 г.
По уголовному делу проводятся следственные действия pic.twitter.com/TL2PILTYF7
Ранее по данному делу были задержаны экс-глава Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану Магомед Махачев и несколько его подчинённых, а также руководитель республиканского Фонда обязательного медстрахования Магомед Сулейманов. По подозрению в причастности к уголовному делу Абдулатипов был задержан 26 сентября и арестован.
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