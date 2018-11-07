"Виноват только передо мной". Жену Мамаева возмутила критика в адрес мужа

Супруга спортсмена сообщила в соцсети, что постоянно поддерживает с ним связь и узнаёт, как у него дела.

Жена футболиста "Краснодара" Павла Мамава Алана пообщалась со своими поклонниками в прямом эфире "Инстаграма" и рассказала, как у неё сейчас складываются отношения с мужем и как она относится к сложившейся ситуации.

— Моё личное мнение не повлияет на решение суда. Мой муж виноват только передо мной, но не перед вами. Но он всё-таки не опасный преступник, — сказала Мамаева.

Она заявила, что её супруга действительно спровоцировали и он не стал бы просто так бросаться на людей. В целом она не стала комментировать суд и арест и добавила, что ждёт решения суда 8 декабря.

Алана рассказала, что постоянно общается с мужем и интересуется, как у него дела. Она пожаловалась, что ей пришлось всё рассказать детям и теперь в детском саду все обсуждают случившееся. Сейчас Алане приходится объяснять детям, что отец ошибся и повёл себя неспортивно.

Она добавила, что, скорее всего, Мамаев больше не будет выступать за "Краснодар". Алана отметила, что от Александра Кокорина клуб не отказывается, но с Павлом ситуация иная, — с ним хотят расторгнуть контракт.

Алана также рассказала, что взломавший её страницу шантажист вышел на связь и угрожает увести её аккаунт. Страницу ей удалось восстановить в начале ноября.

Напомним, что футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева арестовали до 8 декабря из-за двух драк в Москве. Они, а также брат Кокорина Кирилл отправлены в СИЗО на два месяца.