"Чистый силикон". Конкурсантки "Мисс бум-бум" подрались из-за фальшивых ягодиц

Одна из участниц не согласилась с результатами и сорвала с соперницы наградную ленту.

Необычный казус произошёл во время финала бразильского конкурса "Мисс бум-бум 2018", на котором традиционно пытались выбрать участницу с самыми красивыми ягодицами. Как сообщает Daily Mail, после того как победительницей стала модель Эллен Сантана, на сцене произошла потасовка.

Массажистка Алини Ува, которая не вошла в тройку победителей, подошла к Сантане, сорвала с неё наградную ленту и надела на себя. Раздосадованная результатами Ува заявила, что именно она достойна победы, потому что её ягодицы больше и натуральнее, чем у соперницы. При этом массажистка посчитала, что стала жертвой саботажа.

— Я по-настоящему заслужила этот титул, — рассказала позже Алини Ува. — У трёх женщин, которые набрали больше всего голосов, всё фальшивое, попы — чистый силикон.

Эллен Сантана объяснила свою победу тем, что больше всех трудилась и её ягодицы крепче, поэтому она победила честно.

— На месте Увы я бы реагировала на поражение достойнее, — добавила девушка.

Отметим, конкурс "Мисс бум-бум" проводится в Бразилии в восьмой раз. Как писал Лайф, в августе участницы устроили своеобразный флешмоб — сделали рентгеновские снимки своих ягодиц, чтобы доказать, что у них нет имплантатов.