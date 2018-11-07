В РПЦ призвали усилить охрану строящихся храмов после поджога церкви в Москве

Ночью злоумышленники устроили пожар в храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

В Русской православной церкви (РПЦ) призвали настоятелей строящихся в Москве храмов усилить охрану в своих приходах после поджога деревянной церкви в столице. Об этом заявил глава финансово-хозяйственного управления (ФХУ) Московского патриархата митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Он напомнил, что это уже второй случай поджога храма за последнее время.

— В обоих случаях схемы похожи. В обоих случаях камеры видеонаблюдения зафиксировали преступные действия. В обоих случаях поджоги совершались в тёмное время суток, — рассказал священнослужитель.

Речь идёт о храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова, подожжённом неизвестными 6 ноября, а также храме иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" и здании воскресной школы", которые облили топливом и подожгли в ночь на 13 октября.

Митрополит Марк призвал правоохранительные органы обратить особое внимание на эти "акты кощунства" и "усилить контроль за безопасностью храмов".