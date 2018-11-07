Эксперт: Антироссийский закон о границе — часть предвыборной программы Порошенко

Украинский президент, чей рейтинг доверия ушёл в пике, идёт на всё, чтобы угодить электорату.

Украинский закон об ужесточении наказания для россиян за незаконное пересечение границы служит единственной цели — удержать на плаву рейтинг президента Петра Порошенко. Такую точку зрения в беседе с Лайфом озвучил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.

Ни о каких соображениях безопасности или защиты суверенитета Украины, как это прописано в законе, речи не идёт, подчёркивает эксперт.

— Это просто антироссийский закон, который принимается для того, чтобы повысить статус Порошенко и перед выборами показать, как много он делает для защиты Украины, не более того, — комментирует Безпалько.

В качестве аргумента собеседник Лайфа приводит тот факт, что в украинском законе сказано: он касается только граждан России, — все остальные иностранцы в случае нарушений будут по-прежнему подвергаться административному наказанию.

Напомним, что закон об уголовном наказании для россиян за незаконное пересечение границы Порошенко подписал сегодня. Раньше нарушителям грозили только штрафы и административный арест до 15 суток.