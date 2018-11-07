В РПЦ ответили на призыв Порошенко покинуть Украину

По словам представителя Московского патриархата, каноническую УПЦ поддерживает подавляющее большинство граждан Незалежной.

В РПЦ ответили на призыв президента Украины Петра Порошенко вернуться "домой, в Россию" и заявили, что в стране нет никаких представителей Российской православной церкви. Об этом сообщил представитель Московского патриархата в беседе с агентством РИА "Новости".

— На Украине нет никаких представителей Российской православной церкви, более того, согласно диптихам, принятым в православном мире, такой православной организации неизвестно вообще, — рассказал собеседник.

В патриархате отметили, что каноническая Украинская православная церковь не представляет никого, кроме самих украинцев, которые в подавляющем большинстве её поддерживают.

Собеседник агентства заявил, что инициатива создать так называемую единую украинскую Церковь — "грубое и беззаконное насилие над совестью и религиозными убеждениями большинства украинцев" и история в итоге всё расставит по своим местам.

Ранее стало известно о том, что Раду попросят переименовать УПЦ МП в Русскую православную церковь. Порошенко заявил, что Церковь должна покинуть эту страну.