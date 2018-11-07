Сел на брюхо. В Канаде Boeing-747 выкатился за пределы ВПП, есть пострадавшие

Грузовой Boeing-747 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту восточной части Канады. Как сообщает портал Haligonia, в результате ЧП пострадали пять членов экипажа.
BREAKING : Airport confirming that their Emergency Operations Centre has been activated in response to a 747 cargo aircraft that went off the end of Rwy 32 earlier this morning upon landing. 5 people on board, no reported injuries at this time. pic.twitter.com/wRIcRo9urh— Halifax News & Info (@haligonia) 7 ноября 2018 г.
Самолёт неудачно приземлился в канадском аэропорту в Галифаксе, после чего выкатился за пределы ВПП примерно на 50 метров. Члены экипажа получили незначительные травмы, а вот Boeing пострадал серьёзные.
Борт направлялся из Чикаго в Китай, в Канаде он приземлился, чтобы забрать груз.
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