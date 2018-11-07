Сел на брюхо. В Канаде Boeing-747 выкатился за пределы ВПП, есть пострадавшие

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Сел на брюхо. В Канаде Boeing-747 выкатился за пределы ВПП, есть пострадавшие

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В Сети опубликовали фото с места происшествия, и как видно, борт получил значительные повреждения.

Грузовой Boeing-747 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту восточной части Канады. Как сообщает портал Haligonia, в результате ЧП пострадали пять членов экипажа.

Самолёт неудачно приземлился в канадском аэропорту в Галифаксе, после чего выкатился за пределы ВПП примерно на 50 метров. Члены экипажа получили незначительные травмы, а вот Boeing пострадал серьёзные.

Борт направлялся из Чикаго в Китай, в Канаде он приземлился, чтобы забрать груз.

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