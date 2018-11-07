"Препятствий не будет". Адвокат Савченко не нашёл помех для её президентства

Ранее шансы бывшей лётчицы на главный государственный пост Незалежной оценил политолог.

Арестованная по обвинению в госизмене и подготовке терактов в Киеве Надежда Савченко сможет побороться за пост президента Украины. Об этом заявил её адвокат Александр Тананакин.

— Надежда имеет возможность подписывать документы в СИЗО, отправлять и получать корреспонденцию. Так что никаких препятствий не будет, она сможет зарегистрироваться, — цитирует его "Обозреватель".

О своём намерении баллотироваться на главный государственный пост Незалежной нардеп заявляла неоднократно. Накануне сестра сообщила, что Надежда Савченко от своих претензий на президентское кресло не отказалась. Шансы арестованной за госизмену бывшей лётчицы оценил политолог. По его мнению, "образ мученицы и борца есть", дело осталось за малым — за финансированием.