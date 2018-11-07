Мать школьника-поджигателя оштрафовали на 100 рублей после гибели бездомного

Мужчина заживо сгорел в пожаре, который устроил девятилетний мальчик. Но отвечать за его смерть оказалось некому.

Скандал разгорелся в Пермском крае после того, как комиссия по делам несовершеннолетних вынесла вердикт в отношении матери девятилетнего школьника, который устроил пожар в подвале многоквартирного дома. В огне заживо сгорел бездомный мужчина 1980 года рождения. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство", а когда выяснилось, что подозреваемому нет ещё и 14 лет, к делу подключились органы ПДН.

Мать юного поджигателя была признана виновной в административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), сообщает РИА "Новости". Однако с учётом того, что ранее мальчик в противоправных поступках замечен не был и воспитывается в благополучной семье, родительнице назначили штраф в размере всего лишь 100 рублей.

По данным местных СМИ, на допросе мальчик рассказал, что в тот день они с другом просто развлекались: поджигали бумагу и кидали её под лестницу, где спал бездомный. Дети думали, что когда огонь попадёт на человека, то он лишь проснётся и разозлится. Им показалось, что будет забавно наблюдать, как он будет пытаться сбить небольшое пламя. Но когда одежда на мужчине вспыхнула с ног до головы, он потушить её не смог.

Издание "В курсе" в свою очередь сообщает, что мальчик по-прежнему посещает школу, но следователи, учитывая громкий общественный резонанс в связи с незначительным наказанием, хотят просить о его переводе в спецприёмник.