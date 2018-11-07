"3–4 батона попробовать". Жириновский потребовал подарить ему колбасу и конфеты

Он поблагодарил участников выставки в Госдуме, но указал им на "ошибку" и призвал её больше не повторять.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня побывал на открытии выставки "Республика Мордовия — территория инноваций", которая прошла в Государственной думе, и удивился, что колбасы ему прислали в качестве подарка слишком мало.

— Я не прошу, чтобы 10 батонов, но 3–4 батона попробовать. Потому что очень вкусная колбаса! Конфеты вкусные, — отметил Жириновский.

Он поблагодарил участников выставки, но ещё раз указал им на "ошибку" и призвал её больше не повторять.

— Я не прошу заносить корзинами. Не надо! Но 4–5 батонов можно же прислать, 5–6 коробок можно было занести? — возмутился лидер ЛДПР.

Выставка продлится до 9 ноября в рамках Дней Республики Мордовия. На ней можно узнать о достижениях и перспективах развития региона в области образования и науки, промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства и других.

Впрочем, лидер ЛДПР чуть ли не каждый день "радует" общественность своими высказываниями. Так, сегодня Жириновский предложил переименовать губернаторов в хозяев.