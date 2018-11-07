В Британии назвали слово года. И это далеко не "Брексит"

По версии составителей толкового словаря, это прилагательное single-use, что в переводе означает "одноразовый".

Британский словарь Collins Dictionary традиционно обнародовал список слов, которые, на взгляд его специалистов, стали символами уже уходящего года. В прошлом году главным из них стал термин "замешанный" (complicit), ещё годом ранее был Brexit (выход Великобритании из ЕС).

Теперь же, по версии составителей толкового словаря, словом стало прилагательное single-use, что в переводе означает "одноразовый". Его употребление за последние пять лет увеличилось в четыре раза.

Collins Dictionary его приводит в контексте экологии. Это слово описывает предметы, которые становятся причиной загрязнения окружающей среды. Прежде всего это пластиковая продукция.

Среди других слов, заметных в этом году в Британии, названы gammon ("окорок", используется для описания мужчин средних лет с красными лицами и реакционными взглядами) и MeToo ("Я тоже" — так назвали движение против сексуальных домогательств).