Повышает категорию риска. МЧС будет проверять ТЦ каждые два года

МЧС будет проверять торговые центры и места с массовым пребыванием людей раз в два года. Кроме того, ведомство решило повысить для таких объектов категорию риска. Нововведение с проверками стартует во второй половине 2019 года.

— Для объектов с массовым пребыванием людей устанавливается высокая категория риска, а не значительная, как сейчас, — сказал РИА "Новости" директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

Ожидается, что будет шесть, а не пять категорий риска. И для объектов высокого риска, в которую как раз и внесут торговые центры, изменится и периодичность проверок.