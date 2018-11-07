ОНФ оценил долги россиян по кредитам

По оценке экспертов, уровень задолженности уже не пугает из-за своей положительной структуры.

Текущий размер кредитной задолженности россиян перед банками составляет 14 тлрн рублей, но структура долга не вызывает опасений. Об этом рассказал член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Виктор Климов на пресс-конференции в рамках V Всероссийской недели сбережений.

Он сравнил текущую сумму долгов россиян по кредитам с показателями 2013 года. По словам Климова, пять лет назад задолженность граждан росла на порядок быстрее, чем доходы.

— Не только долговая нагрузка росла, росла и просроченная задолженность, был тревожный сигнал. Мы всех пугали цифрой, что совокупная сумма долгов превысила 10 трлн рублей, сегодня это 14 трлн рублей, — отметил он, подчеркнув, что "нынешний уровень долга россиян уже не пугает, так как улучшилась его структура".

Климов пояснил, что в 2013 году главным опасным фактором являлась структура долговой нагрузки: больше половины долгов представляли из себя короткие и дорогие потребительские кредиты. Это создаёт серьёзную проблему для банков.