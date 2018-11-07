Администрация посёлка в Крыму получила два конверта с неизвестным порошком

Подозрительные письма пришли на имя главы посёлка Ольги Басенко и её заместителя.

Два конверта с неизвестным белым порошком прислали в администрацию посёлка Молодёжное в Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Симферопольского райсовета Михаила Макеева.

— Что точно там находилось, подтвердит экспертиза. Хотелось бы верить, что ничего серьёзного там нет и это всё какой-то розыгрыш, — цитирует чиновника агентство.

Макеев уточнил, что подозрительные письма пришли на имя главы посёлка Молодёжное Ольги Басенко и её заместителя. После их получения в администрацию были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Сейчас они выясняют отправителей и содержимое конвертов. По словам чиновника, письма увезли на экспертизу.