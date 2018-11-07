"Нафтогаз" подал иск против Кабмина Украины на 6,5 млрд гривен

В такую сумму компания оценила причинённый ей ущерб от поставок "льготного газа" для населения.

Украинский "Нафтогаз" обратился с иском в Хозяйственный суд города Киева с требованием взыскать с кабинета министров компенсацию в размере 6,5 млрд гривен ($236 млн). В эту сумму компания оценила свои убытки в связи с поставками газа населению страны по ценам ниже рыночных, передают украинские СМИ.

— Кабмин своим бездействием, которое состоит в неопределении источников финансирования и порядка определения компенсации, предоставляемой субъектам рынка природного газа, нанес компании ущерб на данную сумму, — говорится в исковом заявлении.

Исковое заявление принято к рассмотрению и открытию производства. Правда, дата первого заседания пока не назначена. В украинском правительстве подачу иска пока не прокомментировали.

Напомним, что с 1 ноября цены на газ на Украине повысились на 23,5 процента. Тысяча кубометров теперь будет стоить 8,5 тысячи гривен (чуть более $300). Власть пошла на этот шаг, чтобы угодить кредиторам из МВФ.