"Эпически". Леопард проехался в такси Екатеринбурга — видео

Экзотическое животное вело себя довольно спокойно в поездке и не мешало водителю.

Таксист из Екатеринбурга поделился необычными видео. Ему пришлось перевозить настоящего леопарда. Очевидно, водитель был готов к такому повороту, потому что пассажир предупредил: будет "с большой кошкой на руках".

Поездка заняла чуть более десяти минут и, судя по всему, очень понравилась таксисту. Пятнистое животное было спокойным, как будто приученным к поездкам в транспорте, и никак не мешало вести машину.

— Не каждый день можно увидеть леопарда, — отметил таксист.

Пользователи соцсетей предположили, что леопарда зовут Цезарь, он из местной фотостудии. Животного привлекают для фотосъёмок с клиентами в качестве экзотики.

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