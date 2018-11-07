"Зомби-апокалипсис". В Сургуте устроили давку из-за бесплатных роллов

Желающие получить угощение выстроились перед зданием задолго до начала и прождали на морозе несколько часов.

В Сургуте благотворительная акция, устроенная блогером Рахимом Абрамовым, закончилась давкой и вызовом полиции. Подростки буквально штурмом брали здание ТЦ, где местная звезда пообещала раздавать бесплатные роллы.

Акция под названием "Доброе сердце" должна была пройти в торговом центре "Росич". Видеоблогер пообещал участникам шоу, конкурсы с призами и бесплатные роллы. За последним и выстроились школьники за несколько часов до начала. Всё это время они стояли на морозе.

Как только появился блогер, в толпе началась настоящая давка. Подростки с криками пытались первыми прорваться в кафе, куда ещё не запускали. Увидевшие происходящее прохожие вызвали полицию. Правоохранители потребовали прекратить акцию и задержали блогера.

Попавшие в соцсеть кадры со штурмом кафе шокировали пользователей. Участников акции осудили за страсть к халяве и назвали произошедшее зомби-апокалипсисом.