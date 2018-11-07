Эксперт рассказал, как коллекторы будут добиваться оплаты долгов ЖКХ

По словам специалиста, работать профессиональные взыскатели будут даже с маленькими долгами.

В вопросах взыскания долгов по ЖКХ у коллекторов может поменяться арсенал предупреждений. Об этом Лайфу рассказал генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин.

— Могут быть ограничения в подаче услуг, то есть у нас нельзя отключать только холодное водоснабжение и отопление зимой, остальное можно, — сказал Жданухин.

По словам специалиста, коллекторы как агенты коммунальных компаний смогут иметь доступ к управлению функциями ЖКХ. Он добавил, что работать коллекторы будут даже с маленькими долгами, буквально от пары тысяч, потому что у них большой опыт работы с микрокредитными организациями, где долги небольшие.

— Будут работать, как и с банковскими долгами, единственное, поменяется немного арсенал предупреждений, уже смогут ссылаться на то, что могут быть ограничения в подаче услуг, — сказал Жданухин.

Как ранее писал Лайф, компания "Мосэнерго" рассматривает возможность привлечения профессиональных коллекторов в целях взыскания долгов в сфере ЖКХ.