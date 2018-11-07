Российские фармацевты откажутся от "сказочных" докторов в рекламе лекарств

Также в роликах не допускается использование слов и выражений, которые могут ввести в заблуждение зрителей.

Представители крупнейших фармацевтических ассоциаций России подписали документ, в котором содержатся рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарств. Об этом сообщает РИА "Новости".

Всего в документе 11 разделов, в которых содержатся рекомендации как относительно используемых слоганов, так и изображений. Они, по мнению составителей, должны давать объективную информацию о лекарстве, а не вводить в заблуждение покупателей.

Так, например, слова "излечит", "победит", "избавит", "восстановит" предлагается заменить более нейтральными: "лечит", "борется", "воздействует", "восстанавливает", которые имеют примерно то же значение, но не гарантируют эффективность препарата.

— В рекламу не следует включать какие-либо отсылки к образу врача или фармацевта, будь то словесные или изобразительные, основанные на реалистичном изображении образа или на его условном изображении, например средствами живописи или мультипликации, в том числе в образе сказочного героя, — приводит агентство отрывки из документа.

Согласно новым рекомендациям, также в рекламе не стоит называть конкретные заболевания без перечисления их симптомов ("у вас бронхит", например). Но допустимо использовать симптомы из инструкции к препарату: "при сильном кашле", "при высокой температуре", "чтобы снять першение в горле".

Кроме того, дополнительная информация в сносках на экране не должна противоречить смыслу рекламного ролика, а лечебные свойства рекламируемых медикаментов должны быть подтверждены документами, утверждёнными Минздравом РФ.

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