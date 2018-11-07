СК взялся за историю с ветеранами ВОВ, которых лишили квартиры в Москве

Ранее СМИ сообщали о том, что неизвестные обманным путём завладели жилой площадью участников ВОВ.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль проверку в связи с сообщениями СМИ о том, что мошенники отобрали в Москве квартиру у супругов-ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

— Александр Бастрыкин потребовал дать всестороннюю юридическую оценку всем обстоятельствам, изложенным в публикации, установить полную картину произошедшего, — говорится в сообщении.

Как сообщали СМИ, неизвестные завладели обманным путём квартирой в районе Гольяново, принадлежавшей ветерану 1925 года рождения.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в США мошенники украли деньги со счёта старейшего ветерана Второй мировой войны.